Огромную сосульку весом 100 кг сняли с дома в Харькове. Фото: Facebook Юрий Сидоренко

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Racurs.ua

В Харькове после оттепели на крышах многих домов образовались огромные сосульки. Одна из них побила все рекорды. Ее вес более 100 кг.

Об этом рассказал в Facebook директор департамента по делам информации Харьковского городского совета Юрий Сидоренко. Он также опубликовал фотографии ледяной глыбы, которую сняли с крыши.

«Вот такие ледяные глыбы, весом 100 килограммов, снимают альпинисты с домов Харькова», — написал Сидоренко.

В Харьковском горсовете сообщают, что альпинистам сейчас есть работа каждый день. Они очищают от сосулек около 300 крыш каждый день. Жителей города просят быть очень осторожными и не ходить по тротуарам близко к домам. Из-за оттепели сосульки часто отрываются сами и падают на тротуары.

Напомним, что синоптики прогнозируют продолжение оттепели по всей Украине. Из-за такой погоды происходит довольно быстрое таяние снега, а на дорогах — туманы и плохая видимость. Но зима еще вернется: скоро снова начнутся небольшие морозы.