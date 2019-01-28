Ракурсhttps://racurs.ua
Погода в Украине на 29 января 2019 года
Погода в Украине на 29 января: во всех областях ожидают оттепель и снег с дождем (КАРТА)https://racurs.ua/n117382-pogoda-v-ukraine-na-29-yanvarya-vo-vseh-oblastyah-ojidaut-ottepel-i-sneg-s-dojdem-karta.htmlRacurs.ua
Погода в Украине 29 января будет облачной, только на юге и востоке будет солнечно. В большинстве областей днем ожидаются плюсовые температуры, особенно тепло будет на юге, например, в Одесской области обещают до +9°.
Осадки (мокрый снег и снег с дождем) обещают во всех регионах страны, кроме юга и крайнего востока, сообщил Укргидрометцентр.
Холодно ночью будет на востоке — до 9° мороза, в остальных областях от 1 до 4° мoрoза. Днем ожидается от 0 до +4° на западе и в центре страны. Нa юге — 7−9° теплa.
Ветер юго-восточный и южный, 5−10 м/с.
В Киеве 29 января синоптики прогнозируют снег с дождем. Ночью ожидается 2−4° мoрoза, днем 1−3° теплa.
В Одессе во вторник столбики термометров покажут ночью от 1° мороза до 1° тепла, днем будет не по-зимнему тепло — +7… +9°.
Погода в Харькове 29 января будет морозной и без осадков. Ночью -8°…-10°, днем +1°…+3°.
Во Львове завтра ожидают снег с дождем и оттепель. Днем воздух прогреется до 1−3° тепла. Такие же показатели, но с минусовым значением будут ночью.
Геомагнитная обстановка в Украине 29 января будет спокойной. Магнитных бурь не ожидается.
Напомним, что на сегодня, 28 января, Укргидрометцентр прогнозировал в Украине облачную погоду. Сильные снегопады, которые продолжались всю прошлую неделю, прекратились. Осадков синоптики не прогнозировали.