Погода в Украине на 28 января: снегопады закончатся, ожидается небольшой мороз без осадков (КАРТА)

Погода в Украине на 28 января 2019 года. Фото: vgoroden.ru

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Racurs.ua

Погода в Украине 28 января будет облачной, но в течение дня из-за зимних туч будет периодически показываться солнце. Сильные снегопады, которые прошли по всей Украине, к завтрашнему дню полностью закончатся. Осадков на завтра синоптики не прогнозируют. Об этом сообщил Укргидрометцентр.

Температура ночью будет около 3−9° мороза, в северных и центральных областях до 11° мороза. Днем будет от 4° мороза до 2° тепла. На юге страны — 1−7° тепла, на севере Левобережья ночью 10−15° мороза, днем 2−7° мороза.

В Киеве 28 января погода будет без осадков и с переменной облачностью. Ночью ожидается 1−6° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла.

Геомагнитная обстановка в Украине 28 января будет спокойной. Магнитных бурь не будет.

Напомним, что на сегодня, 27 января, ГСЧС предупредила украинцев об ухудшении погодных условий, тумане и плохой видимости на дорогах.