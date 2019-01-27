ГСЧС предупредила украинцев о тумане и сильных снегопадах. Фото: spokoino.ru

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Racurs.ua

Украинцев предупреждают об ухудшении погодных условий, тумане и плохой видимости на дорогах. Об этом сегодня, 27 января, объявил пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Укргидрометцентр.

Сегодня в Кировоградской, Днепропетровской и большинстве южных областей ожидается сильный туман, из-за чего видимость на дорогах составит всего 200−500 м. Местами будет налипание мокрого снега. В ГСЧС объявили желтый уровень опасности, что означает, что движение автотранспорта по дорогам страны будет затруднено из-за погодных условий. Также возможен обрыв линий электропередач.

В Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях ожидаются снегопады. Прирост снежного покрова будет около 8−15 см.

В Киеве 27 января тоже ожидаются снегопады. Жителей города просят не пользоваться по возможности своими автомобилями, а пересесть на общественный транспорт, чтобы не создавать на дороге пробки.

В течение суток по всей Украине спасатели вытащили более 400 машин, которые застряли в снегу на дорогах. В них находились 648 человек. Из них в Киеве застрял 51 автомобиль.

Напомним, какой прогноз погоды на сегодня, 27 января, обнародовал Укргидрометцентр.