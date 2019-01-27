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Взрывы в церкви на Филиппинах. Фото: Emergency Live

Взрывы в церкви на Филиппинах унесли жизни 21 человека, известно о 71 раненом (ФОТО)

27 янв 2019, 09:46
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В римско-католической церкви на Филиппинах сегодня, 27 января, взорвались две бомбы. По меньшей мере, 21 человек погиб, также насчитали 71 раненого.

Первый взрыв прогремел во время утренней службы в церкви на острове Холо на юге Филиппин. Это главный остров провинции Сулу. Вторая бомба взорвалась у входа в церковь. Среди жертв есть рядовые граждане и военные, пишет Reuters.

Ни одна из террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за взрывы.

Инцидент произошел через несколько дней после того, как в южных мусульманских регионах Филиппин состоялся референдум за автономию. Ее поддержали 85% избирателей, планируется создать автономный регион под названием Бангсаморо.

Взрывы в церкви на Филиппинах. Фото: EPA-EFEНесмотря на то, что на юге Филиппин преобладает мусульманское вера, в провинции Сулу, где расположен остров Холо, большинство церквей — христианские, как и в большей части страны. Также известно, что в Сулу проголосовали против автономии и создания Бангсаморо.

Напомним, что в Сумах в соборе на центральной улице города произошел взрыв. Полиция и СБУ уже задержали лиц, причастных к этому. Этот собор принадлежит Украинской православной церкви Московского патриархата. В Православной церкви Украины осудили этот инцидент.


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