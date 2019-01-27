«Шатдаун» в США: стало известно, сколько потеряла экономика страны

https://racurs.ua/n117322-shatdaun-v-ssha-stalo-izvestno-skolko-poteryala-ekonomika-strany.html

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Экономика США из-за прекращения работы правительственных учреждений («шатдауна») потеряла по меньшей мере 6 млрд долл.

Такие подсчеты сделала компания S&P Global Ratings, пишет Reuters.

Хотя «шатдаун» закончился, все равно он успел значительно повлиять на экономику Штатов. Работа правительства США и ряда бюджетных учреждений была приостановлена ​​с 22 декабря 2018 года из-за того, что президент Дональд Трамп и демократы не смогли договориться о финансировании строительства защитной стены на границе с Мексикой. Этот «шатдаун» длился 35 дней и стал рекордным в истории США.

В начале января в Совете экономических консультаций Белого дома прогнозировали, что из-за «шатдауна» в первом квартале 2019 года ВВП может упасть на 0,1%. 25 февраля Трамп приостановил «шатдаун», подписав законопроект, которым обеспечивается финансирование федеральных ведомств до 15 февраля 2019 года.

Напомним, что Трамп одобрил возобновление работы правительства на три недели, оставив для дальнейших переговоров вопрос о 5,7 млрд долл. на строительство стены на границе с Мексикой. Ранее Сенат Соединенных Штатов не поддержал предложение президента Трампа по преодолению бюджетного кризиса.