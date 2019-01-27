Кризис в Венесуэле: США отзывают своих дипломатов из страны

Кризис в Венесуэле. Фото: Спутник

https://racurs.ua/n117321-krizis-v-venesuele-ssha-otzyvaut-svoih-diplomatov-iz-strany.html

Racurs.ua

Работники посольства США в Венесуэле выехали из дипломатического представительства в Каракасе. Об этом сообщил пресс-центр Министерства иностранных дел (МИД) Венесуэлы.

Также сотрудники венесуэльской дипмиссии в Вашингтоне уже начали возвращаться в Венесуэлу.

Вывод работников дипломатического представительства США был осуществлен ​​в оговоренные ранее сроки. В венесуэльском МИД утверждают, что в течение 30 дней состоятся переговоры об открытии представительств в Каракасе и Вашингтоне, где будут осуществлять миграционные процедуры и обсуждать другие вопросы, представляющие двусторонний интерес. Это произойдет, при строгом соблюдении норм международного права в случае разрыва отношений между странами.

Также на сайте Госдепа США появилось сообщение, что Вашингтон отзывает часть своих дипломатов из посольства в столице Венесуэлы — Каракасе. Посольство должны были покинуть сотрудники, которые не отвечают за важную деятельность. Но совсем прекращать работу дипломатической миссии не планировалось.

Напомним, что Совбезу ООН пока не удалось выработать резолюцию относительно венесуэльского кризиса. Россия и США заняли диаметрально противоположные позиции по этому вопросу. Одновременно и представители латиноамериканских стран выразили принципиально разные точки зрения, сообщается в трансляции заседания Совбеза.