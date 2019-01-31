Хуана Гуайдо Европарламент признал временным президентом Венесуэлы

Хуана Гуайдо признал Европарламент. Фото: Обозреватель

https://racurs.ua/n117543-huana-guaydo-vremennym-prezidentom-venesuely-priznal-evroparlament.html

Racurs.ua

Европарламент признал оппозиционера Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

Соответствующую резолюцию европейские депутаты приняли на своем заседании в четверг, 31 января. Об этом сообщается на сайте Европарламента.

Резолюцию поддержали 439 парламентариев, 104 голосовали против, а 88 депутатов удержались. Европарламент заявил о полной поддержке национальных сборов — единого законного демократического органа Венесуэлы.

В Евросоюзе отвергают возможность завершения венесуэльского кризиса с применением насилия. В Брюсселе считают, что в мире будут признавать Гуайдо законным временным президентом до начала новых демократических выборов в Венесуэле.

Далее дело за Советом Европейского Союза, он должен официально утвердить резолюцию Европарламента.

Напомним, США, Канада, Албания, Грузия, Швейцария, Израиль и некоторые страны Латинской Америки уже признали лидера оппозиционных сил Хуана Гуайдо временным исполняющим обязанности президента. Правительства Германии, Франции и Испании тоже пообещали признать спикера венесуэльского парламента президентом, если Николас Мадуро за неделю не объявит о новых выборах.

На поддержку Мадуро высказались Россия, Боливия, Иран, Куба, Никарагуа, Сальвадор и Турция. Беларусь и Китай призвали решить все противоречия мирным путем и выступили против внешнего вмешательства.

Как известно, в январе 2019 года после инаугурации президента Мадуро в стране вспыхнули массовые протесты. Вследствие акций в Венесуэле погибли более 35 человек, а несколько сотен протестующих были арестованы.