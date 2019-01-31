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Ракурс
Хуан Гуайдо. Фото: ТАСС

Хуан Гуайдо признал, что тайно встречался с силовиками Венесуэлы

31 янв 2019, 09:24
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Оппозиционер Хуан Гуайдо тайно встречался с военнослужащими армии Венесуэлы и сотрудниками силовых структур.

Противник президента Мадуро, который объявил себя временным исполняющим обязанности президента, заявил, что планирует заручиться поддержкой силовиков. Об этом он 30 января написал в американском издании New York Times, сообщает DW.

В заметке говорится о том, что оппозиционер считает себя «определяющим человеком», который способен сменить власть в Венесуэле. Гуайдо уверен, что ему удастся перетянуть на свою сторону венесуэльскую армию и силовиков. По его словам, во время тайных встреч военные признали, что сейчас жизнь в стране невыносима.

Как известно, после инаугурации президента Мадуро в стране вспыхнули массовые протесты. Согласно сообщениям общественных организаций, в результате массовых акций погибли более 35 человек, а несколько сотен протестующих были арестованы.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Венесуэлы принял решение о запрете на выезд из страны оппозиционному лидеру и временному президенту Хуану Гуайдо, также решением суда были заморожены все счета политика.

Напомним, Вашингтон передал оппозиционеру Гуайдо некоторые активы правительства и центробанка Венесуэлы. Эти средства находились на счетах Федерального резервного банка Нью-Йорка и других американских банков.


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