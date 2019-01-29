Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Хуан Гуайдо. Фото: RTVi

Вашингтон передал Гуайдо контроль над отдельными активами Венесуэлы в банках США

29 янв 2019, 18:54
999

Хуан Гуайдо, который является лидером оппозиции в Венесуэле и главным оппонентом президента Николаса Мадуро, получил доступ к некоторым активам страны.

Вашингтон передал оппозиционному политику некоторые активы правительства и центробанка Венесуэлы. Эти средства находились на счетах Федерального резервного банка Нью-Йорка и других американских банков. Об этом 29 января сообщается на сайте Госдепартамента США.

Отмечается, что эти активы «помогут легитимному правительству страны защитить эти деньги на благо венесуэльцев». Кроме того, в Вашингтоне призвали правительства других стран признать Хуана Гуайдо временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы.

Ранее сообщалось, что банк Англии отказал венесуэльскому президенту Николасу Мадуро в выдаче золотых слитков на сумму 1,2 млрд долл. О возвращении золотых слитков в Венесуэлу просило местное правительство.

Напомним, США, Канада, Албания, Грузия, Швейцария, Израиль и некоторые страны Латинской Америки уже признали лидера оппозиционных сил Хуана Гуайдо временным исполняющим обязанности президента. Правительства Германии, Франции и Испании тоже пообещали признать спикера венесуэльского парламента президентом, если Николас Мадуро за неделю не объявит о новых выборах.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Новости партнеров

Последние публикации

Показать больше