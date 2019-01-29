Вашингтон передал Гуайдо контроль над отдельными активами Венесуэлы в банках США

Хуан Гуайдо. Фото: RTVi

https://racurs.ua/n117448-vashington-peredal-guaydo-kontrol-nad-otdelnymi-aktivami-venesuely-v-bankah-ssha.html

Racurs.ua

Хуан Гуайдо, который является лидером оппозиции в Венесуэле и главным оппонентом президента Николаса Мадуро, получил доступ к некоторым активам страны.

Вашингтон передал оппозиционному политику некоторые активы правительства и центробанка Венесуэлы. Эти средства находились на счетах Федерального резервного банка Нью-Йорка и других американских банков. Об этом 29 января сообщается на сайте Госдепартамента США.

Отмечается, что эти активы «помогут легитимному правительству страны защитить эти деньги на благо венесуэльцев». Кроме того, в Вашингтоне призвали правительства других стран признать Хуана Гуайдо временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы.

Ранее сообщалось, что банк Англии отказал венесуэльскому президенту Николасу Мадуро в выдаче золотых слитков на сумму 1,2 млрд долл. О возвращении золотых слитков в Венесуэлу просило местное правительство.

Напомним, США, Канада, Албания, Грузия, Швейцария, Израиль и некоторые страны Латинской Америки уже признали лидера оппозиционных сил Хуана Гуайдо временным исполняющим обязанности президента. Правительства Германии, Франции и Испании тоже пообещали признать спикера венесуэльского парламента президентом, если Николас Мадуро за неделю не объявит о новых выборах.