Пальмы в снегу: зима принесла сильные снегопады в Африку / Фото: Facebook

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Racurs.ua

Снегопады на севере Африки обрушились в период с 24 по 26 января. В результате непогоды в регионе были приостановлены авиаперелеты. СМИ сообщают о жертвах похолодания, снегопадов и дождей, которые вызвали подтопление отдельных районов.

В 10 регионах Алжира в результате снегопадов остаются заблокированными 33 дороги, информирует подразделение гражданской защиты страны. Продолжается операция по расчистке снега.

Отмечается, что пять человек погибли в Алжире и двое — в Тунисе. Снегопады охватили северо-западные тунисские провинции Джендуба, Бежа и Силиана. Власти временно закрыли школы в регионе.

В январе средняя минимальная температура в Тунисе составляет 3−9° выше нуля, иногда выпадает снег. Самая известная волна похолодания за последние 30 лет обрушилась на регион в 1999 году, когда 1 января температура снизилась до -6°C.

Ранее «Ракурс» сообщал, что в августе 2016 года в королевстве Лесото прошел самый сильный за два десятилетия снегопад.

Также напомним, в августе прошлого года снег застелил часть пустыни Сахара в третий раз за последние 40 лет. По словам жителей алжирского городка Айн-Сефра, в отдельных районах пустыни выпало до 30 см снега.