Хуана Гуайдо новым главой Венесуэлы признал Израиль и отдельные сотрудники венесуэльской дипмиссии в США

Атташе признал Хуана Гуайдо президентом. Фото: Радио Свобода

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Военный атташе Венесуэлы в США считает лидера оппозиционных сил Хуана Гуайдо временным исполняющим обязанности президента.

Полковник Хосе Луис Силва в посольстве Венесуэлы в США 26 января записал видеообращение, в котором призвал граждан страны признать Гуайдо законным главой государства. Об этом 27 января сообщает DW.

«Призываю народ Венесуэлы и моих собратьев в Вооруженных силах признать президента Хуана Гуайдо как единственного легитимного президента», — заявил офицер.

Кроме того, Гуайдо признали президентом еще два венесуэльских консульских работника в США. Министерство обороны Венесуэлы уже назвало Силву предателем. Как известно, армия Венесуэлы поддерживает президента Николаса Мадуро.

Также Хуана Гуайдо новым главой Венесуэлы признал и Израиль. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху на своей странице в Facebook написал, что его страна присоединяется к США, Канаде и большинству латиноамериканских и европейских стран относительно признания Гуайдо президентом.

Напомним, 26 января правительства Германии, Франции и Испании заявили, что готовы признать спикера парламента Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы, если Николас Мадуро за неделю не объявит о новых выборах. Временным президентом Хуана Гуайдо уже признали США, Канада, а также Албания, Грузия и Швейцария.

На поддержку Мадуро высказались Россия, Боливия, Иран, Куба, Никарагуа, Сальвадор и Турция. Беларусь и Китай призвали решить все противоречия мирным путем и выступили против внешнего вмешательства.