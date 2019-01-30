Революция в Венесуэле: Верховный суд запретил оппозиционному лидеру Гуайдо выезжать из страны

Верховный суд запретил оппозиционному лидеру Гуайдо выезжать из страны. Фото: Радио Свобода

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Верховный суд Венесуэлы принял решение о запрете на выезд из страны оппозиционному лидеру и временному президенту Хуану Гуайдо, а также решением суда были заморожены все счета политика.

Верховный суд Венесуэлы был сформирован при президенте Николасе Мадуро, поэтому существует большая вероятность его влияния на решения судебного органа, сообщает Associated Press.

Также сообщается, что решение по Гуайдо суд вынес через несколько часов после заявления генерального прокурора страны Тарека Уильяма Сааба об открытии уголовного дела против оппозиционного лидера.

Указанное решение Верховного суда может обострить конфликт в стране, в которой временное правительство должно объявить и провести внеочередные выборы президента Венесуэлы.

Напомним, после инаугурации президента Мадуро страну захлестнули массовые протесты. Согласно сообщениям общественных организаций, в результате массовых акций погибли более 35 человек, а несколько сотен протестующих были арестованы.