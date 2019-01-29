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Ракурс
Джип «Гелендваген». Фото: flickr.com

Карбоновый «Гелендваген» представили автомастера из Великобритании (ФОТО, ВИДЕО)

29 янв 2019, 22:55
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Свое видение джипа Mercedes-AMG G 63 (Мерседес) нового поколения представили специалисты тюнинг-ателье Urban Automotive из Великобритании.

Мастера установили на авто обвес из карбона и увеличили мощность двигателя до 710 лошадиных сил. Об этом сообщает Motor 1.

Мощный «Гелик» укомплектовали расширенными колесными арками, новым передним бампером, спойлером и диффузором. На крыше установили дополнительное освещение. Из углепластика изготовили большинство деталей джипа, в том числе и кожух запасного колеса. Машина получила 23-дюймовые колеса и специальную подвеску.

Карбоновый «Гелик». Фото: Motor1

Тюнингованное авто имеет под капотом двигатель «восьмерку» объемом 4 л и двумя турбонагнетателями. Это позволяет выдавать 710 лошадиных сил вместо 585. Этот джип быстрее своей базовой версии и разгоняется с 0 до 100 км/ч всего за 4,5 секунды.

Напомним, в марте 2019 года компания Italdesign, которая входит в состав Volkswagen Group (Фольксваген), планирует представить новый суперкар на базе автомобиля Audi.

Источник: Ракурс


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