Освободить украинских моряков призвали Россию главы МИД Дании и Чехии (ФОТО)

https://racurs.ua/n117454-osvobodit-ukrainskih-moryakov-prizvali-rossiu-glavy-mid-danii-i-chehii-foto.html

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На освобождении украинских военнопленных моряков настаивают министры иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен и Чехии Томаш Петршичек.

Об этом заявили сами дипломаты после посещения Мариуполя во вторник, 29 января. Вместе с министром иностранных дел Украины Павлом Климкином иностранцы побывали в Мариупольском морском порту, контрольно-пропускном пункте «Гнутово» и на пограничном судне осмотрели акваторию Азовского моря. Дипломатов проинформировали о гуманитарной и социально-экономической ситуации в Мариуполе и на Азове. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

«Главы МИД Дании и Чехии выразили неизменную и твердую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, осудили действия России и призвали ее к немедленному освобождению 24-х украинских военнопленных», — отметили в ведомстве.

Иностранные министры предупредили, что Евросоюз введет новые антироссийские санкции в случае отказа Москвы освободить моряков. Кроме того, российские власти призвали содействовать свободному судоходству в Азовском море.

Напомним, 16 января Лефортовский суд Москвы продлил срок содержания под стражей всем 24-м украинцам до 24−26 апреля 2019 года. Адвокаты будут подавать апелляции. Украина подчеркивает, что все моряки являются военнопленными, поэтому их нельзя содержать в СИЗО. Президент РФ Владимир Путин ответил, что вопрос обмена украинских моряков будут рассматривать после завершения уголовного дела.

На днях трех украинских военнопленных моряков, которых ранили в Керченском проливе во время захвата россиянами наших кораблей, перевели из медчасти московского СИЗО «Матросская тишина» в СИЗО «Лефортово».