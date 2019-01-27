Военнопленному украинскому моряку не передают письма от родственников

https://racurs.ua/n117331-voennoplennomu-ukrainskomu-moryaku-ne-peredaut-pisma-ot-rodstvennikov-advokat.html

Racurs.ua

Военнопленный украинский моряк Владимир Терещенко, которого Россия незаконно удерживает в московском следственном изоляторе «Лефортово», до сих пор не получил ни одного письма от родных и друзей. Об этом в Facebook сообщила его адвокат Анастасия Георгиевская.

Она утверждает, что родные пишут Терещенко один-два раза каждую неделю, но до сих пор ни одного письма моряку не передали. Он написал уже четыре письма домой, но там получили только одно.

Терещенко удерживают в старом корпусе изолятора, где нет горячей воды и не работает телевизор. Моряк просил, чтобы его перевели в другую камеру, потому что в нынешней очень холодно. Также известно, что украинца удерживают вместе с мусульманином, которого обвиняют в терроризме. Его сокамерник не понимает русский, поэтому общаться им трудно.

Кроме того, у Терещенко разболелись зубы. Он написал заявку на медосмотр. Также он пытается добиться права на телефонный звонок, так как при задержании ему позвонить не разрешили.

Адвокат утверждает, что, несмотря на все эти проблемы, Терещенко в боевом настроении и даже шутит, он держится и передает всем привет. Он волнуется за судьбу собаки Джесси, которая находилась с моряками на буксире «Яны Капу». Когда российские корабли захватили украинцев, собака оставалась на украинском судне. Где она сейчас — неизвестно.

Напомним, что украинских моряков, которых Россия захватила в плен в Керченском проливе, могут как обменять на пленных россиян, так и вернуть в Украину без всяких условий.