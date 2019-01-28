Раненых военнопленных моряков перевели из медчасти: адвокат рассказал подробности

Раненых военнопленных моряков перевели из медчасти. Фото: Цензор

https://racurs.ua/n117351-ranenyh-voennoplennyh-moryakov-pereveli-iz-medchasti-advokat-rasskazal-podrobnosti.html

Racurs.ua

Трех украинских военнопленных моряков, которых ранили в Керченском проливе во время захвата Россией наших кораблей, перевели из медчасти московского СИЗО «Матросская тишина» в СИЗО «Лефортово».

Об этом рассказал адвокат моряка Василия Сороки Сергей Бадамшин в интервью «Громадському ТБ». Он отметил, что эту информацию ему подтвердили сегодня утром, 28 января. Адвокат утверждает, что Андрея Артеменко, Василия Сороку и Андрея Эйдера перевели в «Лефортово» 26 января.

Ранее он сообщал, что его подзащитного Сороку нельзя переводить в обычное СИЗО, потому что ему может угрожать инвалидность из-за пребывания в плохих условиях. 16 января Лефортовский суд Москвы продлил срок содержания под стражей всем 24-м украинцам до 24 и до 26 апреля 2019 года. Адвокаты будут подавать апелляции. Украина отмечает, что все моряки являются военнопленными, поэтому их нельзя удерживать в СИЗО. Президент РФ Владимир Путин ответил, что вопрос обмена украинских моряков будут рассматривать после завершения уголовного дела.

Ранее сообщалось, что военнопленному украинскому моряку не передают письма от родственников.