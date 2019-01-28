США сняли санкции против компаний российского олигарха Дерипаски

Российский алюминиевый олигарх Олег Дерипаска, фото — Коммерсантъ

https://racurs.ua/n117350-ssha-snyali-sankcii-protiv-kompaniy-rossiyskogo-oligarha-deripaski.html

Racurs.ua

Министерство финансов США объявило о снятии санкций с холдинга En+, алюминиевого гиганта UC Rusal и энергетической компании «ЕвроСибЭнерго», принадлежащих российскому миллиардеру Олегу Дерипаске.

Об этом сообщил официальный сайт Минфина Соединенных Штатов.

США сняли санкции после того, как Дерипаска сократил доли так, чтобы компании вышли из-под его контроля. Большинство в советах директоров UC Rusal и En+ теперь составляют независимые представители США и ЕС, которые не имеют с Дерипаской никаких профессиональных и семейных связей.

Все три компании Дерипаски согласились на аудит. В случае, если они нарушат условия, по которым их вывели из-под санкций, Минфин оставляет право вернуть ограничительные меры.

BBC считает, что одной из главных причин снятия санкций стало давление на администрацию Трампа. Большой бизнес США потребовал от правительства отмены ограничений на компании Дерипаски, поскольку вследствие этих действий выросли мировые цены на алюминий. Демократическая партия США выступала против такого решения и называла его политически мотивированным.

Минфин оставил в силе персональные санкции против Дерипаски и нескольких других его компаний, включая холдинг «Русские машины» и группу ГАЗ. Бизнесмен находится под санкциями с 6 апреля 2018 года.