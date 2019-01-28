Венгрия отказывается от жесткой политики против России: премьер-министр Орбан назвал причину

Венгрия отказывается от жесткой политики против России. Фото: PolitRussia.com

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал громкое заявление американским дипломатам. Он утверждает, что его страна будет вести такую ​​же нейтральную политику против России, как и Австрия. Это был ответ на требования США о более жесткой политике в отношении России и Китая.

Помощник премьера Орбана заявил, что Венгрия стремится оставаться ответственным членом НАТО, пишет The Wall Street Journal. Орбан заявил, что Венгрия не будет проводить политику сдерживания влияния Москвы и Пекина в Европе. Как отмечает издание, такое заявление он сделал еще в декабре 2018 года во время встречи с американскими дипломатами.

В последние недели США стремятся сплотить соратников по НАТО для противодействия потенциальному кибершпионажу со стороны Китая, и поощряют страны проводить более жесткую политику против России.

«Орбан, как и другие европейские лидеры, пригласил Китай инвестировать в интернет-инфраструктуру его страны. Он также блокирует проведение встреч Украины в НАТО на министерском уровне, потому что хочет добиться того, чтобы в украинских школах было больше уроков на венгерском для венгроязычного меньшинства», — заявил его помощник.

Также он отметил, что Орбан хочет вести бизнес с Россией.