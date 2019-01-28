В Харькове сгорел торговый центр (ВИДЕО)

Последствия пожара в ТЦ "Мираж", фото — gx.net.ua

https://racurs.ua/n117348-v-harkove-sgorel-torgovyy-centr-video.html

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В Харькове в ночь с 27 на 28 января загорелся торговый центр «Мираж» (микрорайон Салтовка).

Вызов с улицы Академика Павлова в Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) поступил в половине четвертого утра.

До приезда пожарных огонь охватил 360 кв. м здания. В основном горело на первых трех этажах здания. Здесь размещены арендованные предпринимателями магазины.

Огонь локализовали в 5.00 утра, но по состоянию на 8.00 пожар еще не был ликвидирован. Возле выгоревшего торгового центра до сих пор дежурят спасатели.

Во время пожара никто не пострадал. Причины возгорания пока не сообщались.