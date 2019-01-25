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Ракурс
В Киеве сгорел ресторан, фото — ГСЧС

В Киеве сгорел турецкий ресторан (ФОТО, ВИДЕО)

25 янв 2019, 08:46
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В ночь с 24 на 25 января на Подоле в Киеве тушили пожар в турецком ресторане Tike.

Как сообщила пресс-служба ГСЧС, огонь в двухэтажном здании на улице Сагайдачного заметили в 21.35.

Ресторан загорелся на втором этаже, огонь быстро перекинулся на крышу. На Подоле плотная застройка и спасатели поливали водой соседние дома, чтобы они также не загорелись.

В Киеве сгорел ресторан

Пожару предоставили повышенный ранг сложности. Во время тушения пожарные вынесли из ресторана шесть газовых баллонов.

На событии работало 15 единиц техники и более полусотни личного состава.

Работники ресторана сообщили полиции, что перед началом пожара произошло замыкание проводки. Персонал и клиенты самостоятельно покинули здание еще до приезда спасателей. Обошлось без пострадавших.

В Киеве сгорел ресторан

В Киеве сгорел ресторан

В Киеве сгорел ресторан

В Киеве сгорел ресторан, фото — ГСЧС

Напомним, что в январе в Киеве произошел пожар в правительственном квартале. Дом, в котором произошло возгорание, расположен вблизи гостиницы «Днипро» на улице Грушевского. Этот 150-летний дом несколько лет назад стал причиной противостояния застройщиков и активистов, выступавших за сохранение исторического памятника.

Источник: Ракурс


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