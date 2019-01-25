В Киеве сгорел турецкий ресторан (ФОТО, ВИДЕО)

В Киеве сгорел ресторан, фото — ГСЧС

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Racurs.ua

В ночь с 24 на 25 января на Подоле в Киеве тушили пожар в турецком ресторане Tike.

Как сообщила пресс-служба ГСЧС, огонь в двухэтажном здании на улице Сагайдачного заметили в 21.35.

Ресторан загорелся на втором этаже, огонь быстро перекинулся на крышу. На Подоле плотная застройка и спасатели поливали водой соседние дома, чтобы они также не загорелись.

Пожару предоставили повышенный ранг сложности. Во время тушения пожарные вынесли из ресторана шесть газовых баллонов.

На событии работало 15 единиц техники и более полусотни личного состава.

Работники ресторана сообщили полиции, что перед началом пожара произошло замыкание проводки. Персонал и клиенты самостоятельно покинули здание еще до приезда спасателей. Обошлось без пострадавших.

Напомним, что в январе в Киеве произошел пожар в правительственном квартале. Дом, в котором произошло возгорание, расположен вблизи гостиницы «Днипро» на улице Грушевского. Этот 150-летний дом несколько лет назад стал причиной противостояния застройщиков и активистов, выступавших за сохранение исторического памятника.