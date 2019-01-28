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Ракурс
Вакарчук баллотируется в президенты или нет. Фото: Обозреватель

Вакарчук баллотируется в президенты или нет: певец обнародовал официальное заявление (ВИДЕО)

28 янв 2019, 09:01
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Певец Святослав Вакарчук заявил, что он не будет баллотироваться в президенты Украины на выборах 31 марта 2019 года. Такое заявление он сегодня, 28 января, обнародовал на своей странице в Facebook.

Вакарчук записал видеоролик, в котором объяснил, что он не будет баллотироваться в президенты и почему.

Ранее СМИ сообщали, что представители президента Украины ведут с Вакарчуком переговоры, чтобы он выступил с поддержкой Петра Порошенко. В ответ певец назвал ряд условий, по которым у Порошенко сделали выводы, что он вряд ли будет его поддерживать.

В конце января Вакарчук публично заявлял, что он «в игре», отвечая на вопрос журналистов, идет ли он в президенты.

Напомним, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сообщила о том, что зарегистрировала еще шесть кандидатов в президенты Украины.

Источник: Ракурс


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