Компания Italdesign построит новый суперкар с массивным антикрылом на базе Audi (ФОТО, ВИДЕО)

Суперкар Italdesign Zerouno Duerta. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/n117443-kompaniya-italdesign-postroit-novyy-superkar-s-massivnym-antikrylom-na-baze-audi-foto-video.html

Racurs.ua

Компания Italdesign, входящая в состав Volkswagen Group (Фольксваген), планирует представить новый суперкар на автосалоне в Женеве.

Специалисты предполагают, что новинка будет построена на базе одной из моделей Audi. Машину презентуют в марте 2019 года. Об этом сообщается в видео, которое опубликовано на странице Italdesign в Facebook.

На кадрах можно увидеть заднюю часть автомобиля с парой отверстий по бокам кузова предназначенных для отвода тепла от двигателя и массивным антикрылом с интегрированным стоп-сигналом.

В марте 2018 года автоумельцы с Intaldesign представили в Женеве открытую версию суперкара Zerouno — Zerouno Duerta. Автомобиль построили на базе Audi R8 (Ауди), поставили съемную карбоновую крышу. Под капотом машины поместили двигатель V10 с отдачей 610 лошадиных сил и 560 Нм момента. Коробка передач в автомобиле семиступенчатая с двумя сцеплениями. Этих автомобилей обещали выпустить не более 5 тыс. единиц.

Напомним, компания Maserati (Мазерати) представила особую версию кроссовера Levante (Леванте) под названием Vulcano (Вулкано). Ожидается, что для Европы и Азии будут построены 150 таких машин.