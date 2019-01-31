Выборы-2019: членам избирательных комиссий не будут пересматривать размер субсидий

Выборы президента Украины состоятся 31 марта, фото: «Википедия»

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Оплата работы членов избирательных комиссий не может быть основанием для отмены субсидий или пересмотра их размера.

Соответствующие нормы указаны в ч. 6 и ч. 7 ст. 40 закона «О выборах президента Украины». Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Кроме того, участие в работе избирательных комиссий не может быть основанием для снятия человека с учета в службе занятости или прекращения предоставления пособия по безработице.

Условия оплаты труда членов избирательных комиссий установлены постановлением правительства от 28 июля 2004 года № 966.

Отмечается, что по требованию члена избирательной комиссии ему могут предоставить справку о выполнении обязанностей члена избиркома на выборах президента для представления в службу занятости, Пенсионный фонд или другое учреждение.

В этом году выборы президента состоятся 31 марта. Сейчас уже зарегистрированы 26 кандидатов. Среди этого перечня пока еще нет действующего президента Украины Петра Порошенко, который объявил о намерении баллотироваться на второй срок.

Напомним, согласно опросу, проведенному социологической группой «Рейтинг», президентскую гонку возглавил шоумен Владимир Зеленский.