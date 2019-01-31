Facebook объявил об ограничении политической рекламы в период предвыборной кампании в Украине

Facebook объявил об ограничении политической рекламы во время предвыборной кампании в Украине. Фото: The Verge

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Racurs.ua

Соцсеть Facebook будет ограничивать политическую рекламу из-за границы в период предвыборной кампании в Украине. Это означает, что размещать любую политическую рекламу смогут только те, кто сейчас находится в Украине.

Об этом представители Facebook сообщили на запрос DW.

Но нет четкого ответа, можно ли будет обойти это ограничение, если компанию зарегистрировать в Украине. Ограничения будут жесткими только по отношению к рекламе, поступающей из-за рубежа.

Пользователям также предоставят возможность видеть происхождение рекламы в разделе «Информация о рекламе». Такое нововведение будет действовать для политической рекламы и частной.

В Facebook также отметили, что будут и впредь препятствовать деятельности ботов. Решение об усилении контроля над ботами Facebook принял еще в 2018 году. При размещении политической рекламы нужно теперь указывать, кто ее оплачивает. Соцсеть также проверяет личность заказчика и местонахождение. В компании уже более 30 тыс. человек работают над вопросами безопасности, это в три раза больше, чем в 2017 году.

Напомним, что Facebook также будет блокировать всю дезинформацию об американских выборах.