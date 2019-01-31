США и РФ провалили переговоры по ракетному договору

РФ и США не могут договориться по ракетному договору. Фото: Популярная механика

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Переговоры Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки касательно Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД) завершились безуспешно.

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков и заместитель госсекретаря США Андреа Томпсон в Пекине не смогли прийти к согласию касательно договора. Об этом российский дипломат заявил после встречи, 31 января сообщает ТАСС.

«К сожалению, продвижения нет. Позиция американской стороны довольно жесткая, ультимативная. Мы проинформировали их, что невозможно вести разговор в режиме попыток шантажа России», — заявил дипломат.

Рябков заверил, что Вашингтон был не готов к диалогу с Москвой.

Напомним, о возможности расторжения одного из стратегических договоров в сфере международной безопасности стало известно в сентябре. В США заговорили о том, что могут разорвать с Москвой договор СНВ-3, в котором сказано о сокращении стратегических наступательных вооружений. Срок его действия истекает в 2021 году.

Это произойдет в том случае, если Россия продолжит нарушать целый ряд обязательств по контролю над вооружением, подрывая доверие со стороны США. Речь идет о договоре касательно ликвидации ракет средней и малой дальности и проведении испытаний ракет.

В свою очередь Москва также обвиняет Вашингтон в нарушении этого договора.