«Марсианское лето» в США: фото и видео из жизни скованных морозами американских городов

Аномальные морозы в США: как американцы справляются с марсианской температурой / Фото: Twitter

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Аномальные морозы в США, которые принес в регион полярный вихрь, унесли жизни уже по меньшей мере 12 человек. Все погибшие стали жертвами переохлаждения. Практически во всех штатах среднего запада — Мичигане, Айове, Индиане, Иллинойсе, Висконсине и Минессота — фиксируются случаи переохлаждения.

Сегодня в Чикаго и Айове температура упала до 46 градусов мороза. Свыше 2,6 тыс. авиарейсов были отменены еще в среду, преимущественно в Чикаго, сообщает FlightAware. Метеорологи предупреждают о дальнейшем похолодании, а также отмечают, что обморожение может произойти за считанные секунды, пишет Daily Mail.

Всего в штатах, скованных аномальными морозами, проживают более 55 млн человек. Власти приняли решение ввести в Висконсине, Мичигане, Иллинойсе, Алабаме и Миссисипи чрезвычайное положение. В этих регионах также пройдут снегопады и метели.

Для сравнения, отметим, что средняя температура на Марсе составляет около -40°С, а перепад температур летом составляет от -53°С до + 22 °C.

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Работники железной дороги в Чикаго создают очаги огня вдоль железнодорожных путей для обеспечения бесперебойного движения поездов.

Ранее сообщалось, что полярный вихрь в США принес рекордное снижение температуры воздуха до -50°C и ниже на территории девяти северо-восточных штатов. Холодный фронт также ударил по Канаде.