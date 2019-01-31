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Ракурс
Рыцари круглого стола, фото: knightstemplarorder.org

Неизвестный фрагмент саги о рыцарях Круглого стола обнаружили в одной из библиотек Англии (ФОТО)

31 янв 2019, 16:49
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В библиотеке университета Бристоля случайно обнаружили неизвестный фрагмент средневековой саги о рыцарях Круглого стола.

Находка была обнаружена в четырехтомном издании работ французского ученого и реформатора Жана Герсона. Об этом сообщает пресс-служба университета.

Эти книги были изданы в период между 1494 и 1502 годами, но сам фрагмент с сагой о рыцарях Круглого стола принадлежит к другому времени и, вероятно, использовался для переплета книги.

Фрагмент обнаруженной саги, фото: пресс-служба университета Бристоля

Страницы из пергамента были достаточно дорогими, поэтому для создания переплета книг часто вместо чистых листов, как это принято сегодня, использовали «отходы» из других изданий и рукописей. Вероятно, обнаруженный фрагмент саги об Артуре использовали для прикрепления книги к дощечкам переплета. Позже книгу немного переделали, эти страницы сняли с переплета и они превратились в форзацы («запасные» страницы издания, используемые для соединения книжного блока с переплетной крышкой).

Об этом, в частности, свидетельствует то, что страницы романа переплетены не в хронологическом порядке.

Обнаруженные страницы рассказывают часть истории о маге Мерлине — одном из самых известных персонажей легенд о короле Артуре. Текст содержит небольшие, но значительные по смыслу расхождения с известными легендами, в частности, отличаются имена военачальников в одной из битв.

Страницы романа обнаружил один из сотрудников библиотеки, когда искал материалы для студентов, изучающих средневековую литературу.

Напомним, в прошлом году в одной из библиотек Дании нашли отравленные книги.


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