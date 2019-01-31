Неизвестный фрагмент саги о рыцарях Круглого стола обнаружили в одной из библиотек Англии (ФОТО)

Рыцари круглого стола, фото: knightstemplarorder.org

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Racurs.ua

В библиотеке университета Бристоля случайно обнаружили неизвестный фрагмент средневековой саги о рыцарях Круглого стола.

Находка была обнаружена в четырехтомном издании работ французского ученого и реформатора Жана Герсона. Об этом сообщает пресс-служба университета.

Эти книги были изданы в период между 1494 и 1502 годами, но сам фрагмент с сагой о рыцарях Круглого стола принадлежит к другому времени и, вероятно, использовался для переплета книги.

Страницы из пергамента были достаточно дорогими, поэтому для создания переплета книг часто вместо чистых листов, как это принято сегодня, использовали «отходы» из других изданий и рукописей. Вероятно, обнаруженный фрагмент саги об Артуре использовали для прикрепления книги к дощечкам переплета. Позже книгу немного переделали, эти страницы сняли с переплета и они превратились в форзацы («запасные» страницы издания, используемые для соединения книжного блока с переплетной крышкой).

Об этом, в частности, свидетельствует то, что страницы романа переплетены не в хронологическом порядке.

Обнаруженные страницы рассказывают часть истории о маге Мерлине — одном из самых известных персонажей легенд о короле Артуре. Текст содержит небольшие, но значительные по смыслу расхождения с известными легендами, в частности, отличаются имена военачальников в одной из битв.

Страницы романа обнаружил один из сотрудников библиотеки, когда искал материалы для студентов, изучающих средневековую литературу.

Напомним, в прошлом году в одной из библиотек Дании нашли отравленные книги.