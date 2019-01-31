Можно отдать другу: ученые изменили взгляд на важность завтрака

Те, кто ест завтрак, потребляют больше калорий в течение дня

https://racurs.ua/n117553-mojno-otdat-drugu-uchenye-izmenili-vzglyad-na-vajnost-zavtraka.html

Racurs.ua

Диетологи изменили взгляд на важность завтрака как главного приема пищи в течение дня. Оказалось — тот, кто регулярно завтракает, потребляет в течение дня больше калорий.

Австралийские ученые под руководством Кэтрин Сиверт изучили почти 2 тыс. научных публикаций на эту тему, которые вышли в 1990—2018 годах. Итоги исследования опубликовали в журнале BMJ.

Ученые поставили под сомнение пользу приема завтрака для профилактики ожирения, выяснив, что участники, которые пропускали завтрак, до конца наблюдений весили немного меньше и потребляли в течение дня меньше калорий, чем те, кто не пропускал завтрак.

Ученые Мельбурнского университета пришли к выводу, что люди, которые едят завтрак, потребляют ежедневно в среднем на 260 калорий больше тех, кто отказывается от него. Кроме того, «отказники» были в среднем на 440 г легче.

Ученые добавили, что регулярное потребление завтраков улучшает концентрацию и внимание у детей, является профилактикой атеросклероза, но следует отказаться от практики рекомендации потребления завтраков как стратегии для похудения или борьбы с ожирением.

Традиционной профилактикой ожирения считается сбалансированное питание и правильное расписание приема пищи, например, исследователи влияния питания на изменение веса советуют отодвигать время завтрака на потом, а ужинать как можно раньше.

Ранее «Ракурс» сообщал, что ожирение и связанные с ним проблемы с метаболизмом развиваются не только из-за проблем с силой воли у тучных людей, но в связи с генетическим фактором.