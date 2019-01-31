Древние доказательства пивоварения нашли в Великобритании. Фото: flickr.com

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Пивоварением на территории Великобритании занимались еще в Железном веке. Доказательства этому нашли исследователи во время строительства новой дороги между Кембриджем и Гантингдоном.

Археологи во время раскопок обнаружили остатки пивоварни, которая существовала в 400-м году до нашей эры. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По словам ученого Стива Шерлока, находка, возможно, является старейшим физическим доказательством производства пива на территории Великобритании. Ученые изучили небольшую часть найденного обгоревшего вещества и пришли к выводу, что оно образовалось во время процесса ферментации.

«Оказалось, что пористая структура этих элементов очень похожа на хлеб. Однако микроскопическое обследование показало, что это остатки именно пивного производства. Имеются крупные частицы дробленого зерна, но отсутствует мука», — заявила археолог Лара Гонзалес.

По информации Daily Mail, ранее старейшие следы пивоварения в мире были найдены в Китае, их возраст 9 тыс. лет. В Египте пиво начали варить еще за 5 тыс. лет до нашей эры.

Напомним, в 2018 году ученые из Национального университета Сингапура сделали огромный вклад в решение глобальной проблемы утилизации пластиковых отходов. Они научились превращать пластиковые бутылки на аэрогель.