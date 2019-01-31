Военнослужащего ВСУ приговорили к трем годам лишения свободы за продажу боеприпасов

Военнослужащего одной из воинских частей Херсонской области приговорили к трем годам лишения свободы, фото: «Українські новини»

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Военнослужащего Вооруженных сил Украины приговорили к трем годам и одному месяцу лишения свободы в уголовно-исполнительном учреждении закрытого типа за продажу боеприпасов.

Взрывчатые вещества и боеприпасы он нашел, находясь в марте прошлого года в зоне боевых действий на Донбассе на должности водителя минометного расчета. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры южного региона Украины.

Отмечается, что взрывчатку военнослужащий тайно вывез в своих личных вещах из зоны проведения тогда еще Антитеррористической операции (АТО) к постоянному месту дислокации его воинской части в Херсонской области.

Найденную на Донбассе взрывчатку военнослужащий сбывал в течение июня-сентября 2018 года.

Напомним, в ноябре 2018 года в метро Харькова задержали 58-летнего военнослужащего, жителя Запорожской области, который перевозил ручной гранатомет, электродетонатор, самодельный нож, гранаты и запалы к ним. Это оружие находилось у него в рюкзаке. По факту незаконного обращения с оружием (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса) было открыто уголовное производство.