Расследование Bellingcat подтвердило список наемников «Вагнера», обнародованный СБУ (ФОТО, ВИДЕО)

Боевиков "Вагнера" идентифицировали, фото — Военное обозрение

https://racurs.ua/n117550-rassledovanie-bellingcat-podtverdilo-spisok-naemnikov-vagnera-obnarodovannyy-sbu-foto-video.html

Racurs.ua

Сеть журналистских расследований Bellingcat подтвердила данные Службы безопасности Украины (СБУ) относительно загранпаспортов наемников частной военной компании «Вагнера», которые указывают на их связь с Главным управлением Генштаба Вооруженных сил России.

Материал расследователей опубликован на их сайте.

Расследователи Bellingcat сначала проанализировали случайную выборку из двух списков, опубликованных СБУ. Анализ информации осуществляли с помощью копии базы данных внутренних заказов авиабилетов в 2014—2016 годах. В базе выявили семь совпадений по фамилии из списков СБУ. Три варианта совпадали по номеру российского паспорта, четыре — по дате рождения и полному имени.

В Bellingcat отметили, что каждый из этих людей сделал не менее одного полета в аэропорт «Пашковский» под Краснодаром, который, как подозревают, является тренировочной базой бойцов ЧВК «Вагнера».

«Обычно схема путешествия включала поездку из Москвы или Санкт-Петербурга в „Пашковский“, которой предшествовал рейс в Москву или Санкт-Петербург из другого российского региона, совпадающего с местом проживания личности», — объяснили расследователи.

В Bellingcat не смогли проверить информацию о выдаче людям из списков СБУ загранпаспортов в отделении 770−001, поскольку россияне во время перелетов внутри страны обычно используют внутренние паспорта. Однако двое вероятных наемников во время перелетов между Санкт-Петербургом и «Пашковским» использовали загранпаспорта. В расследовании напомнили, что в Петербурге живет российский бизнесмен Евгений Пригожин, также известный как «повар Путина», с которым связывают ЧВК «Вагнера».

Эти факты являются косвенным подтверждением того, что списки СБУ содержат имена предполагаемых боевиков, а паспорта некоторых из них выданы тем же паспортным столом, который выдавал документы сотрудникам ГРУ для работы под прикрытием, отметили в Bellingcat.

Расследователи указывают, что о связи между ГРУ и ЧВК «Вагнера» свидетельствует и перехваченный ранее разговор одного из боевиков Дмитрия Уткина и сотрудника ГРУ, которого Bellingcat идентифицировал как полковника Олега Иванникова. Из разговора понятно, что руководитель ЧВК получает приказы от генерала ГРУ. На основании базы данных заказов авиабилетов Bellingcat утверждает, что в 2014—2016 годах Иванников и Уткин летали в аэропорт «Пашковский».

Напомним, что 28 января Служба безопасности Украины обнародовала список из 149 человек, которые, по ее данным, в начале 2019 года участвовали в подавлении антиправительственных протестов в Судане. В ноябре источники Bloomberg утверждали, что наемники ЧВК «Вагнера» работают в 10-ти африканских странах.