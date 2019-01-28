Боевики ЧВК "Вагнера", фото — "Радио Свобода"

https://racurs.ua/n117386-boeviki-vagnera-voevali-v-sudane-dokazatelstva-ot-sbu-foto.html

Racurs.ua

Служба безопасности Украины (СБУ) обнародовала новую серию материалов о деятельности частной военной компании «Вагнера».

На этот раз речь идет о доставке российских наемников и вооружения в Судан, сообщила 28 января пресс-служба ведомства.

В СБУ утверждают, что боевиков ЧВК «Вагнера» в Судан и другие страны региона привозили авиацией Министерства обороны РФ по заказу ООО «М-Инвест» (коммерческая структура так называемого «повара Путина» — Евгения Пригожина).

Через эту фирму заказывались билеты для пассажиров авиарейсов из 223-го летного отряда Минобороны РФ. С лета по зиму прошлого года самолетами Ту-154М (бортовые номера RA-85041, RA-85155) в Судан, ЦАР и другие страны Африки перевезли в общей сложности более 1 тыс. боевиков. Их полные персональные данные сегодня есть в распоряжении СБУ.

Служба обнародовала у себя на сайте список из 149 человек, которые принимали непосредственное участие в подавлении демократических протестов в Судане в начале 2019 года. Подавляющее большинство документов наемников оформлялось в Москве подразделением Федеральной миграционной службы РФ, выдававшем документы прикрытия и для печально известных офицеров ГРУ «Петрова» и «Боширова».

В СБУ сообщили, что номера паспортов нескольких сотен боевиков ЧВК «Вагнера» также отличаются между собой только последними цифрами.

«Это подтверждает, что „вагнеровцы“ — тайный отряд внештатных убийц ГРУ. Интересно, какие „шпили“ в Судане или ЦАР они посещали», — рассказал руководитель СБУ Василий Грицак.

СБУ установило и граждан Беларуси, Молдовы, а также поддерживаемых Россией самопровозглашенных республик, служивших в африканских странах. Были среди них и предатели Украины из оккупированного Россией Крыма.

Почти все участники африканского контингента наемников в 2014—2015 годах воевали в Украине, например, во время штурма Луганского аэропорта и в городе Дебальцево.

Напомним, что в декабре 2018 года СБУ сообщала об идентификации боевиков «Вагнера», которые могут быть причастны к убийству российских журналистов в Центральноафриканской Республике. Наемников привезло в ЦАР руководство Генштаба РФ в начале прошлого года. Они действовали под прикрытием питерской фирмы «М-Финанс». Часть боевиков прибыла в Африку на частном самолете, который принадлежит владельцу «М-Финанс» Евгению Пригожину.