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Ракурс
Обвиняемого «отбили» у судебного конвоя во Франции. Фото: НТВ

Миссия выполнима: обвиняемого «отбили» у судебного конвоя во Франции

28 янв 2019, 16:50
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На юго-востоке Франции сегодня утром произошло вооруженное нападение на судебный конвой.

При перевозке обвиняемого трое вооруженных неизвестных напали на конвоиров в городе Безье и избили их. Затем злоумышленники прострелили колеса автомобиля судебного конвоя и забрали с собой подозреваемого, сообщает LCI.

Налетчики были в масках и скрылись с места преступления на автомобиле белого цвета. Подозреваемого, которого отбили злоумышленники, правоохранители обвиняли в кражах и ограблениях.

Конвоиров обследовали медики и оказали им первую помощь. Сейчас они дают разъяснения полицейским относительно утреннего инцидента.

Напомним, ранее сообщалось, что в Колумбии на территорию полицейской академии прорвался смертник на автомобиле, начиненном взрывчаткой. В результате взрыва пострадали около 20 человек, среди которых граждане Панамы и Эквадора.


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