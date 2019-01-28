Неподалеку от Стамбула горит корабль, есть пострадавшие (ВИДЕО)

На судостроительном заводе в провинции Стамбул загорелось судно под флагом Гонконга, фото: Kentucky Guard

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На одном из крупнейших судостроительных заводов Турции, расположенном в районе Тузла в азиатской части турецкой провинции Стамбул, сегодня днем загорелось судно под флагом Гонконга.

В результате инцидента пострадали восемь человек, их каретами скорой помощи доставили в больницу. Об этом сообщает издание Sabah.

Пожарным удалось взять огонь под контроль, однако борьба с пожаром еще продолжается. Ликвидацию пожара осложняет большое количество топлива, которое находится на судне.

Причины инцидента устанавливаются.

Судостроительный кластер Тузла расположен в Малой Азии на берегах пролива Босфор.

Напомним, в начале января в Атлантическом океане вспыхнул пожар на контейнеровозе Yantian Express, следовавшем из столицы Шри-Ланки Коломбо в канадский порт Галифакс. Сложные погодные условия помешали экипажу судна вовремя ликвидировать возгорание одного из контейнеров и огонь начал распространяться по кораблю.

В результате пожар уничтожил ряд контейнеров, расположенных на палубе в передней части судна, а также повредил часть груза, находившегося в трюме.

Сейчас Yantian Express все еще находится в море и движется в направлении Багамских островов.