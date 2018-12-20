СБУ идентифицировала боевиков «Вагнера», которые могут быть причастны к убийству российских журналистов в ЦАР (ИНФОГРАФИКА)

Наемники «Вагнера». Фото: Українські Новини

https://racurs.ua/n115932-sbu-identificirovala-boevikov-vagnera-kotorye-mogut-byt-prichastny-k-ubiystvu-rossiyskih.html

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СБУ установила 10 наемников ЧВК «Вагнера», которые, вероятно, причастны к убийству трех российских журналистов в Центральноафриканской республике. Об этом 20 декабря сообщил пресс-центр спецслужбы.

По имеющимся данным, наемники ЧВК «Вагнера» были направлены к ЦАР руководством Генштаба России еще в начале 2018 года. Структурой прикрытия террористов выступила фирма ООО «М-Финанс» из Санкт-Петербурга. Отмечается, что часть боевиков прибыла в Африку на частном самолете, который принадлежит владельцу «М-Финанс» Евгению Пригожину.

В украинской спецслужбе информируют, что служба безопасности «М-Финанс» ЦАР учила местных боевиков, а также занималась тайным вывозом из страны алмазов. Драгоценные камни попадали на территорию РФ.

Специалисты СБУ установили 37 россиян, которых военная разведка РФ регулярно привлекает к выполнению служебных задач в ЦАР в составе «службы безопасности ООО «М-Финанс».

Спецслужба уже идентифицировала персоналии 10 наемников «Вагнера», которые непосредственно находились в ЦАР в день убийства российских журналистов:

Заличев О. Б., 04.11.1984, м. Санкт-Петербург, личный номер М-0197;

Грузденок Г. В., 27.12.1976, м. Санкт-Петербург, М-3207;

Юдов С.М., 28.11.1968, м. Санкт-Петербург, М-5662;

Фарафонов О. Есть., 25.10.1975, м. Санкт-Петербург, М-5654;

Киракосян А. О, 14.05.1976, м. Санкт-Петербург, М-0613;

Сотов О. О, 02.06.1976, м. Санкт-Петербург, М-5661;

Бубнов Г.А., 08.12.1971, м. Санкт-Петербург, М-5655

Вильдяев В. В., 15.08.1977, м. Улан — Удэ, М-1000;

Минибаев И.Р., 07.08.1988, Белгородская область, м-1005;

Завадский С. Ю., 08.11.1975, Республика Башкортостан, М-1313.

Напомним, в ноябре руководитель аппарата Службы безопасности Украины Игорь Гуськов заявил, что наемники «Вагнера» возможно причастны к убийству Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева в ЦАР.