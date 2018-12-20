СБУ ідентифікувала бойовиків «Вагнера», які можуть бути причетними до вбивства російських журналістів у ЦАР (ІНФОГРАФІКА)

Найманці «Вагнера». Фото: Українські Новини

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СБУ встановила 10 найманців ПВК «Вагнера», які, ймовірно, причетні до вбивства трьох російських журналістів у Центральноафриканській республіці. Про це 20 грудня повідомив прес-центр спецслужби.

За наявними даними, найманці ПВК «Вагнера» були спрямовані до ЦАР керівництвом Генштабу Росії ще на початку 2018 року. Структурою прикриття терористів виступила фірма ТОВ «М-Фінанс» із Санкт-Петербурга. Зазначається, що частина бойовиків прибула в Африку на приватному літаку, який належить власнику «М-Фінанс» Євгену Пригожину.

В українській спецслужбі інформують, що служба безпеки «М-Фінанс» в ЦАР навчала місцевих бойовиків, а також займалася таємним вивезенням з країни алмазів. Дорогоцінне каміння потрапляло на територію РФ.

Фахівці СБУ встановили 37 росіян, яких військова розвідка РФ регулярно залучає до виконання службових завдань в ЦАР у складі «служби безпеки ТОВ «М-Фінанс».

Спецслужба вже ідентифікувала персоналії 10 найманців «Вагнера», які безпосередньо знаходилися в ЦАР в день вбивства російських журналістів:

Залічев О.Б., 04.11.1984, м. Санкт-Петербург, особистий номер М-0197;

Грузденок Р.В., 27.12.1976, м. Санкт-Петербург, М-3207;

Юдов С.М., 28.11.1968, м. Санкт-Петербург, М-5662;

Фарафонов О.Є., 25.10.1975, м. Санкт-Петербург, М-5654;

Кіракосян А.О., 14.05.1976, м. Санкт-Петербург, М-0613;

Сотов О.О., 02.06.1976, м. Санкт-Петербург, М-5661;

Бубнов Г.А., 08.12.1971, м. Санкт-Петербург, М-5655

Вільдяєв В.В., 15.08.1977, м. Улан-Уде, М-1000;

Мінібаєв І.Р., 07.08.1988, Белгородська область, М-1005;

Завадський С.Ю., 08.11.1975, Республіка Башкортостан, М-1313.

Нагадаємо, в листопаді керівник апарату Служби безпеки України Ігор Гуськов заявив, що найманці «Вагнера» можливо причетні до вбивства Орхана Джемаля, Кирила Радченка та Олександра Расторгуєва у ЦАР.