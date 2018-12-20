Ліквідовано скандальну охоронну структуру Нацполіції «Безпека життя». Фото: iz.ru

https://racurs.ua/ua/n115931-likvidovano-skandalnu-ohoronnu-strukturu-nacpolicii-bezpeka-jyttya.html

Racurs.ua

Охоронну структуру «Безпека життя», що входила до складу Національної поліції, ліквідовано через її участь у політичних акціях. Штат структури був розформований. Частина співробітників звільнилася, а решту перевели до різних підрозділів.

Ця структура була ліквідована після перегляду підстав її створення, заявив сьогодні під час прес-конференції глава Нацполіції Сергій Князєв, передає «РБК-Україна».

Зазначена охоронна структура стала об'єктом журналістського розслідування. За інформацією журналістів програми «Схеми», «Безпека життя» була створена під керівництвом колишнього радника міністра внутрішніх справ Іллі Ківи і брала активну участь у політичних акціях Соціалістичної партії.

Як раніше повідомляв «Ракурс», із кінця серпня 2018 року в кожному місті розпочав роботу спеціальний підрозділ Нацполіції «КОРД».