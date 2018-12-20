Ликвидирована скандальная охранная структура Нацполиции «Безопасность жизни». Фото: iz.ru

https://racurs.ua/n115931-likvidirovana-skandalnaya-ohrannaya-struktura-nacpolicii-bezopasnost-jizni.html

Racurs.ua

Охранная структура «Безопасность жизни», входившая в состав Национальной полиции, ликвидирована из-за ее участия в политических акциях. Штат структуры был расформирован. Часть сотрудников уволилась, а остальных перевели в разные подразделения.

Эта структура была ликвидирована после пересмотра оснований ее создания, заявил сегодня на пресс-конференции глава Нацполиции Сергей Князев, передает «РБК-Украина».

Указанная охранная структура стала объектом журналистского расследования. По информации журналистов программы «Схемы», «Безопасность жизни» была создана под руководством бывшего советника министра внутренних дел Ильи Кивы и принимала активное участие в политических акциях Социалистической партии.

Как ранее сообщал «Ракурс», с конца августа 2018 года в каждом городе начало работу специальное подразделение Нацполиции «КОРД».