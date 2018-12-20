У ДФС пояснили, які штрафи необхідно сплатити під час розмитнення «євроблях» (ВІДЕО)

Після 24 травня 2019 року можливою буде й конфіскація нерозмитненої "євробляхи", фото — ТСН

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У Державній фіскальній службі пояснили, які штрафи необхідно сплатити під час розмитнення «євроблях», повідомив 20 грудня сайт відомства.

«До 24 травня 2019 року у випадку недотримання автовласником строків та умов митних режимів тимчасового ввезення та транзиту необхідно буде сплатити штраф у розмірі від 170 грн до 17 тис. грн», — розповів начальник відділу інформаційно-аналітичної роботи Департаменту організації протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії ДФС Руслан Мороз.

Після 24 травня починають діяти нові розміри штрафів — від 170 грн до 170 тис. грн, а також конфіскація транспортного засобу.

Посадовець також пояснив, що розмір добровільного внеску за автомобілі, які перебувають на митній території України з порушенням вимог Митного кодексу України, відрізняється від розміру штрафів за відповідні порушення.

У ДФС наголосили, що якщо власник сплатив штраф за порушення строку та умов митних режимів тимчасового ввезення та транзиту, але автомобіль продовжує перебувати на митній території України, митне оформлення цього транспортного засобу повинно здійснюватися з обов’язковою сплатою добровільного внеску у розмірі 8,5 тис. грн.

Співробітник ДФС також зазначив, що добровільний внесок не сплачується у тому випадку, коли особою, що декларує транспортний засіб, повністю виконані строки та умови митних режимів щодо тимчасового ввезення та транзиту.

Згідно зі статистикою ДФС, станом на 20 грудня українці розмитнили 6,5 тис. автомобілів з іноземною реєстрацією, які були ввезені з 1 січня 2015 року до набрання чинності нових правил ввезення та перебувають у митних режимах тимчасового ввезення або транзиту. До 95% таких автомобілів перебували в Україні з порушенням вимог Митного кодексу і їхні власники добровільно сплатили 52,3 млн грн (8,5 тис. грн за кожне авто). Це звільнило їх від адміністративної відповідальності за недотримання вимог митних режимів.

Нагадаємо, що 19 грудня в Україні набув чинності Тимчасовий порядок розмитнення «євроблях», ухвалений Кабінетом міністрів. Відтепер власники авто на єврономерах можуть розмитнити транспортні засоби за тимчасовим порядком впродовж 180 днів.