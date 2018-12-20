В ГФС объяснили, какие штрафы необходимо оплатить при растаможивании «евроблях» (ВИДЕО)

После 24 мая 2019 года возможной будет и конфискация нерастаможенных "евроблях", фото — ТСН

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В Государственной фискальной службе объяснили, какие штрафы необходимо оплатить при растаможивании «евроблях», сообщил 20 декабря сайт ведомства.

«До 24 мая 2019 года в случае несоблюдения автовладельцем сроков и условий таможенных режимов временного ввоза и транзита необходимо будет уплатить штраф в размере от 170 грн до 17 тыс. грн», — рассказал начальник отдела информационно-аналитической работы Департамента организации противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия ГФС Руслан Мороз.

После 24 мая начинают действовать новые размеры штрафов — от 170 грн до 170 тыс. грн, а также конфискация транспортного средства.

Чиновник также объяснил, что размер добровольного взноса, который платят граждане за автомобили, находящиеся на таможенной территории Украины с нарушением требований Таможенного кодекса Украины, отличается от размера штрафов за соответствующие нарушения.

В ГФС отметили, что если владелец заплатил штраф за нарушение срока и условий таможенных режимов временного ввоза и транзита, но автомобиль продолжает находиться на таможенной территории Украины, таможенное оформление этого транспортного средства должно осуществляться с обязательной уплатой добровольного взноса в размере 8,5 тыс. грн.

Сотрудник ГФС также отметил, что добровольный взнос не уплачивается в том случае, когда лицом, которое декларирует транспортное средство, полностью выполнены сроки и условия таможенных режимов временного ввоза и транзита.

Согласно статистике ГФС, по состоянию на 20 декабря украинцы растаможили 6,5 тыс. автомобилей с иностранной регистрацией, которые были ввезены с 1 января 2015 года до вступления в силу новых правил ввоза и находятся в таможенных режимах временного ввоза или транзита. До 95% таких автомобилей находились в Украине с нарушением требований Таможенного кодекса и их владельцы добровольно оплатили 52,3 млн грн (8,5 тыс. грн за каждое авто). Это освободило их от административной ответственности за несоблюдение требований таможенных режимов.

Напомним, что 19 декабря в Украине вступил в силу Временный порядок растаможивания «евроблях», принятый Кабинетом министров. Отныне владельцы авто на еврономерах могут растаможить транспортные средства в соответствии с временным порядком в течение 180 дней.