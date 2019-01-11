Люди «повара Путина» причастны к убийству российских журналистов в Африке. Фото: Новое Время

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К убийству российских журналистов в Африке могут быть причастны люди «повара Путина» Евгения Пригожина.

Российские корреспонденты были убиты в ходе расследования деятельности вооруженного формирования ЧВК «Вагнера», действующего на территории Центральноафриканской республики (ЦАР), которое связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, сообщает «Новая газета», ссылаясь на расследование «Досье».

По данным «Досье», российские корреспонденты Александр Расторгуев, Орхан Джемаль и Кирилл Радченко во время своего пребывания в ЦАР все время находились под контролем жандармов республики. Водитель, который возил журналистов, был бывшим агентом жандармерии, а полезные контакты для расследования россиянам предоставил Кирилл Романовский, который является сотрудником «медиахолдинга Пригожина».

Африканский жандарм Котофио, постоянно находившийся близ корреспондентов, активно поддерживал связь с россиянином Александром Сотовым, который живет в ЦАР и также связан с людьми Пригожина.

В день убийства журналистов жандарм Котофио был на месте совершения преступления вместе еще с двумя африканцами и тремя европейцами. По данным расследования «Досье», они являются вероятными наемниками. После убийства корреспондентов Котофио получил повышение.

Напомним, российских корреспондентов, которые отправились проводить расследование о связи боевиков «Вагнера» с бизнесменом Пригожиным в ЦАР, убили 30 июля 2018 года.