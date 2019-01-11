Антикоррупционный суд не поможет. Фото из открытых источников

https://racurs.ua/n116580-antikorrupcionnyy-sud-ne-dast-jelaemogo-effekta-advokat.html

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Сейчас все возлагают надежды на Антикоррупционный суд и ждут решительных сдвигов к лучшему. Кое-что, конечно, изменится, но не радикально. Такое мнение в интервью «Ракурсу» высказал один из самых известных адвокатов Украины Ярослав Зейкан.

По его словам, у общественности, у части людей из властных структур бытует навязанное СМИ ошибочное мнение, что Антикоррупционный суд усилит борьбу с коррупцией и дела там пойдут веселее. «Но суд — не орган борьбы с преступлениями. Суд отправляет правосудие», — подчеркнул юрист.

По его убеждению, Антикоррупционный суд не даст желаемого эффекта: «Причина в непродуманном законодательстве, которое связало следователей по рукам и ногам. Для того чтобы назначить экспертизу, провести негласные следственные действия и т. д., нужно решение следственного судьи. Поэтому и следователи НАБУ будут так же становиться в очередь, чтобы получить соответствующие разрешения. Хотя очереди в Антикоррупционный суд уже будут значительно меньше, и это несколько облегчит работу обвинения».

Но Антикоррупционный суд будет пользоваться тем же самым Уголовным процессуальным кодексом, что и другие суды, подчеркнул Зейкан. «И если кто-то думает, что этот суд будет штамповать обвинительные приговоры, то он ошибается. Адвокаты этого просто не позволят. Ведь УПК 2012 года с изменениями предоставил адвокатам немало возможностей в части защиты по уголовному делу и даже несколько уравнял возможности защиты с обвинением», — пояснил он.