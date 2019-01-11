Антикорупційний суд не допоможе. Фото з відкритих джерел

https://racurs.ua/ua/n116580-antykorupciynyy-sud-ne-dast-bajanogo-efektu-advokat.html

Racurs.ua

Зараз усі покладають надії на Антикорупційний суд і чекають рішучих зрушень на краще. Дещо, звичайно, зміниться, але не радикально. Таку думку в інтерв’ю «Ракурсу» висловив один з найвідоміших адвокатів України Ярослав Зейкан.

За його словами, у громадськості, у частини людей із владних структур побутує нав’язана ЗМІ помилкова думка, що Антикорупційний суд посилить боротьбу з корупцією і справи там підуть веселіше. «Але суд — не орган боротьби зі злочинами. Суд здійснює правосуддя», — наголосив правник.

На його переконання, Антикорупційний суд не дасть бажаного ефекту: «Причина у непродуманому законодавстві, яке пов’язало слідчих по руках і ногах. Для того щоби призначити експертизу, провести негласні слідчі дії тощо, потрібне рішення слідчого судді. Тому і слідчі НАБУ будуть так само ставати у чергу, щоб одержати відповідні дозволи. Хоча черги в Антикорупційний суд вже будуть значно менші, і це дещо полегшить роботу обвинувачення».

Але Антикорупційний суд буде послуговуватися тим самим Кримінальним процесуальним кодексом, що й інші суди, наголошує Зейкан. «І якщо хтось думає, що цей суд буде штампувати обвинувальні вироки, то він помиляється. Адвокати цього просто не дозволять. Адже КПК 2012 року зі змінами надав адвокатам чимало можливостей щодо захисту у кримінальній справі і навіть дещо урівняв можливості захисту з обвинуваченням», — пояснив він.