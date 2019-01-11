Люди «кухара Путіна» причетні до вбивства російських журналістів у Африці. Фото: Новое Время

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До вбивства російських журналістів в Африці можуть бути причетні люди «кухаря Путіна» Євгена Пригожина.

Російських кореспондентів вбили під час розслідування діяльності збройного формування ПВК «Вагнера», що діє на території Центральноафриканської республіки (ЦАР), та яке пов’язують з бізнесменом Євгеном Пригожиним, повідомляє «Новая газета», посилаючись на розслідування «Досье».

За даними «Досье», російські кореспонденти Олександр Расторгуєв, Орхан Джемаль і Кирило Радченко під час свого перебування у ЦАР увесь час знаходились під контролем жандармів республіки. Водій, що возив журналістів, був колишнім агентом жандармерії, а корисні контакти для розслідування росіянам надав Кирило Романовський, який є співробітником «медіахолдінгу Пригожина».

Африканський жандарм Котофіо, який постійно перебував поблизу кореспондентів, активно підтримував зв’язок з росіянином Олександром Сотовим, що живе у ЦАР та також пов’язаний з людьми Пригожина.

У день вбивства журналістів жандарм Котофіо був на місці скоєння злочину разом ще з двома африканцями та трьома європейцями. За даними розслідування «Досье», вони є ймовірними найманцями. Після вбивства кореспондентів Котофіо отримав підвищення.

Нагадаємо, російських кореспондентів, які вирушили проводити розслідування щодо зв’язку бойовиків «Вагнера» з бізнесменом Пригожиним у ЦАР, було вбито 30 липня 2018 року.