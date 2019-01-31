Жертвами аномальных морозов в США стали семь человек (ВИДЕО)

Рекордные морозы сковали США. Фото: flickr.com

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Racurs.ua

В Соединенных Штатах Америки в результате рекордных морозов погибли семь человек.

В некоторых штатах страны столбики термометров опустились до 53° мороза. Об этом сообщает «Голос Америки» на собственной странице в Twitter.

Всего в штатах, которые сковали аномальные морозы, живут более 55 млн человек. При этом у большинства жильцов жилье не приспособлено к такой холодной погоде. В центре арктического циклона оказался Чикаго. Здесь из-за сильных ветров температура воздуха в минус 20° ощущается как 50° мороза.

Власти приняли решение ввести в Висконсине, Мичигане, Иллинойсе, Алабаме и Миссисипи чрезвычайное положение. В этих регионах также прогнозируют снегопады и метели.

Ранее сообщалось, что полярный вихрь в США принес рекордное снижение температуры воздуха до -50°C и ниже на территории девяти северо-восточных штатов. Холодный фронт также ударил по Канаде. Впервые за последние 25 лет до минус 50° по Цельсию температура воздуха снизилась в штатах, расположенных в районе Великих озер.

Как известно, полярный вихрь — метеорологическое явление, которое создается внезапным «взрывом» теплого воздуха в Арктике.