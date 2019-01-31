Apple выпустит iPhone с мощной 3D-камерой: стали известны подробности

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Racurs.ua

Компания Apple планирует выпустить iPhone с обновленной и более мощной 3D-камерой в 2020 году.

Об этом Bloomberg рассказали источники в компании, знакомые с ее ближайшими планами.

Новая камера будет сканировать окружающую картину, а затем реконструировать изображение в трехмерной плоскости. Такая реконструкция сможет охватить около 4,5 м изображения вокруг устройства.

Для сканирования Apple будет использовать лазерные сканеры, они работают лучше всего именно на дальних дистанциях. Нынешняя 3D-камера Apple охватывает около 30 см, она годится только для активации Face ID.

Тестировать новую систему Apple поможет компания Sony. Также глава Apple Тим Кук заявил о планах снизить цены на некоторые iPhone для стран с ослабленной валютой. Осенью 2019 года компания выпустит три новые модели iPhone с тройной камерой и улучшенным дисплеем.

Напомним, что за пользователями iPhone можно подглядывать через приложение FaceTime.