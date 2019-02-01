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Новый Самсунг. Фото: wikimedia

Официальные фото топового Samsung Galaxy S10 появились в сети до презентации смартфона (ФОТО)

1 фев 2019, 10:41
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Официальные изображения смартфона Samsung Galaxy S10 (Самсунг Гэлэкси) слили в сеть еще до анонса новинки. Пресс-рендеры топовых устройств опубликовал известный инсайдер Роланд Квандт.

Базовый вариант Samsung Galaxy S10 получит тройную основную камеру с горизонтальным расположением модуля на задней крышке устройства. Об этом сообщает 4PDA.

Дисплей смартфона разработали безо всяких вырезов. Фронтальную камеру расположили в специальном круглом отверстии, который разместили в верхней правой части экрана. В верхней рамке разместили датчики приближения, освещения и микрофон. Сканер отпечатка пальцев встроили в дисплей.

Ожидается, что на старте продаж будет представлено несколько цветовых вариантов десятого «Гэлэкси». Касательно Samsung Galaxy S10 Plus, то гаджет будет выполнен в керамическом корпусе только в черном и белом исполнении.

Пресс-рендеры нового флагмана от «Самсунг». Фото: 4PDA

Ранее сообщалось, что смартфон Galaxy S10 от корейской компании Samsung получит специальное хранилище для криптовалют. Разработанноеспециальное приложение для продажи и обмена криптовалют, хранение цифровых валют и ключей шифрования.


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