Инспекторы по парковке начнут работать в Киеве с февраля. Фото: Podrobnosti.ua

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Racurs.ua

Инспекторы по парковке начнут работать в Киеве с 1 февраля 2019 года. Сообщается, что инспекции будут проводиться в тестовом режиме.

Сегодня на улицы Киева выйдут первые 10 инспекторов, которые будут следить за правилами парковки автомобилей, сообщил замдиректора департамента транспортной инфраструктуры — начальник управления инспекции по парковке Дмитрий Рахматуллин, передает «Вечерний Киев».

За два месяца количество инспекторов на киевских улицах значительно увеличится, у них появится право проводить фотофиксацию и выписывать штрафы.

На последнем этапе внедрения реформы в сфере парковки в столице полномочия инспекторов по парковке станут еще шире. Так, с мая инспекторы вместе с полицейскими смогут принимать решения об эвакуации неправильно припаркованных автомобилей.

По словам Рахматуллина, для внедрения последнего этапа нужно будет внести изменения в ряд документов.

Ранее сообщалось, что из-за неправильной парковки иномарки на киевском Подоле было парализовано движение трамваев.