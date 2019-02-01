KAZKA будет покорять Евровидение-2019 с песней-исповедью Apart (ВИДЕО)

Группа KAZKA, фото — Фейсбук

https://racurs.ua/n117578-kazka-budet-pokoryat-evrovidenie-2019-s-pesney-ispovedu-apart-video.html

Racurs.ua

Украинская группа KAZKA презентовала песню, с которой собирается покорять Евровидение-2019. Сингл вышел на английском языке под названием Apart (англ. — порознь).

Об этом группа сообщила 1 февраля в своем Фейсбук. Она назвал новую работу «песней-исповедью о всеобъемлющем чувстве, которое не боится ни расстояний, ни стереотипов, ни предрассудков».

В треке Apart поклонники группы услышат и фрагмент украинского народного пения. За сутки новую работу KAZKA в YouTube посмотрели более 30 тыс. раз.

«Эта песня о желании преодолеть все трудности на пути к настоящей любви. Это песня-призыв: любите без шаблонов!», — прокомментировала KAZKA появление нового клипа.

В прошлом году группа KAZKA ошеломил успехом песни «Плакала». За несколько месяцев клип посмотрели более 106 млн пользователей сети. Артисты выпустили даже англоязычную версию песни.

За право представлять Украину на Евровидении-2019 будут бороться 16 исполнителей. Полуфиналы состоятся 9 и 16 февраля, а финал — 23 февраля.

В 2018 году международный песенный конкурс Евровидение-2018 прошел в португальском Лиссабоне. Победу одержала Нетта Барзилай из Израиля. Певец MELOVIN, представлявший Украину, занял 17 место. Полуфиналы Евровидения-2019 состоятся 14 и 16 мая, а финал — 18 мая.